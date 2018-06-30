Порошенко назвал вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс "тестом для Кремля"

Президент Украины Пётр Порошенко назвал "тестом для Кремля" вопрос введения миротворцев Организации Объединённых Наций в Донбасс. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Предложение по миссии в Донбассе — это как путь к миру, так и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва желает мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру, — заявил украинский лидер.

Ранее Пётр Порошенко и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили развёртывание в Донбассе миротворческой миссии ООН.