Порошенко назвал вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс "тестом для Кремля"

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Порошенко назвал вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс "тестом для Кремля"

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Пётр Порошенко. Фото:©Flickr/Oleg Dubyna

Президент Украины Пётр Порошенко назвал "тестом для Кремля" вопрос введения миротворцев Организации Объединённых Наций в Донбасс. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Предложение по миссии в Донбассе — это как путь к миру, так и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва желает мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру, — заявил украинский лидер.

Ранее Пётр Порошенко и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили развёртывание в Донбассе миротворческой миссии ООН.

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