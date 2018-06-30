Мужчина открыл стрельбу около бара в центре Таллина

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Мужчина открыл стрельбу около бара в центре Таллина

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Фото: © РИА "Новости"/ Владимир Песня

Инцидент произошёл утром около бара Cafe VS на Пярнуском шоссе в Таллине, пишет РИА "Новости". Между двумя гостями заведения произошёл конфликт. Драка началась в помещении, а потом переместилась на улицу. Один из мужчин достал пистолет и начал стрелять. Он ранил своего оппонента в руку.

Пострадавшего отправили в больницу, а стрелка доставили в полицейский участок. Предварительно известно, что у него есть разрешение на хранение оружия.

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