Пожар на заводе в Таллине охватил уже 1000 квадратных метров

В загоревшемся здании рухнула крыша и остаётся угроза обрушения стен и опорных конструкций.

В Таллине продолжают тушить пожар, который вспыхнул накануне на заводе по производству топлива из отходов на улице Суур-Сыямяэ. Как сообщает спасательный департамент Эстонии, территория возгорания увеличилась в десять раз — со 100 квадратных метров до 1000.

— Огонь находится под контролем, но, поскольку крыша здания рухнула, а опорные конструкции ослабли, пожарные не могут действовать повсеместно, — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что в пятницу вечером площадь активного пожара составляла 100 квадратных метров и уже тогда ему была присвоена третья категория сложности из четырёх.

В связи с происшествием спасатели призвали местных жителей держать окна закрытыми. Вместе с тем они заверили, что в воздухе не обнаружили никаких токсичных веществ, угрожающих здоровью людей.