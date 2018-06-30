Загляни в холодильник. Названы продукты, которые вызывают рак

Как оказалось, блюда, которые нередко встречаются в нашем рационе, могут быть причиной страшного заболевания.

Специалисты назвали наиболее опасные продукты, которые способны вызывать рак. Об этом сообщает британский журнал Which, который специализируется на проверке качества потребительских товаров и услуг.

Обработанное мясо

Доказано, что некоторые продукты, такие как обработанное мясо (например бекон, ветчина и салями), повышают риск развития рака, особенно рака кишечника и желудка.

Как отмечается, это происходит потому, что нитраты и нитриты, которые добавляют во время обработки, являются канцерогенными. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что даже 50 граммов обработанного мяса в день увеличивают риск развития рака кишечника на 18%.

Публикация от Chanie Apfelbaum (@busyinbrooklyn) 25 Июн 2018 в 9:11 PDT

Сахар

Несмотря на многочисленные истории, в издании уверяют, что не доказана взаимосвязь между потреблением сахара и развитием рака.

Несмотря на отсутствие прямой связи между сахаром и повышенным риском развития рака, потребление большого количества продуктов и напитков с высоким содержанием сахара может привести к увеличению веса, напоминают специалисты. А вот избыточный вес увеличивает риск развития рака.

Пестициды

В то время как пестициды, искусственные подсластители и пищевые добавки также, как сообщается, увеличивают риск развития рака, наука ещё не подтвердила это. Пестициды, искусственные подсластители и пищевые добавки проверяются на предмет безопасности, прежде чем их можно будет использовать в наших продуктах питания и в пиве.

В дополнение к обработанному мясу другие доказанные факторы риска развития рака включают курение, избыточный вес, малую физическую активность, плохое питание и употребление алкоголя.

По словам специалистов, курение и алкоголь являются "канцерогенами первого класса". Это означает, что есть множество доказательств: от них развивается рак.

От курения может развиться не менее 15 видов рака. Эта вредная привычка также является причиной около 15% случаев заболевания только в Великобритании. Алкоголь является причиной около 3% случаев рака.