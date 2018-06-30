Московские парки закрывают для посетителей 30 июня из-за грядущей грозы

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Московские парки закрывают для посетителей 30 июня из-за грядущей грозы

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Фото: © РИА "Новости"/Виталий Белоусов

Территории ВДНХ, парка "Останкино", парка Горького и "Зарядья" будут закрыты для посетителей 30 июня из-за непогоды.

— 30 июня с 15:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями территория ВДНХ будет закрыта, включая парк "Останкино". Все запланированные мероприятия отменены, — говорится в сообщении на официальном сайте ВДНХ.

Подобные сообщения размещены на сайте парка "Зарядье" и парка Горького.

Ранее стало известно, что в субботу сократил часы работы Московский зоопарк и закрыта фан-зона на Воробьёвых горах из-за повышенного уровня погодной опасности.

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра России, в субботу в столичном регионе ожидается облачная погода с дождём, местами с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

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