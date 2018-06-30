Житель Пермского края признался в изнасиловании пожилой матери-инвалида

За преступление, совершённое с особой жестокостью, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

В Пермском крае задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании престарелой матери-инвалида. На допросе злоумышленник признал свою вину, сообщает региональное СУ СК РФ.

Как установило следствие, житель села Платошино напал на женщину- инвалида второй группы 28 июня будучи пьяным и под угрозой убийства изнасиловал. После случившегося пострадавшая обратилась в полицию.

Подозреваемого удалось задержать в этот же день. Против него завели уголовное дело по статье об изнасиловании с особой жестокостью. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Известно, что ранее задержанный уже не раз отбывал наказание, но за какие преступления — не уточняется.