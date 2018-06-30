В Пермском крае проверят водоканал Кунгура после сообщений о "налоге на дождь"

Надзорные ведомства определят компетентность сотрудника, который "неправильно интерпретировал услугу".

Инспекция государственного жилищного надзора и служба по тарифам Пермского края проверят водоканал города Кунгура после информации о том, что компания берёт с жителей плату за сточные воды, в том числе дождевые, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампреда регионального правительства Андрея Красникова.

— ИГЖН и РСТ Пермского края проверят работу кунгурского водоканала. Дождевая вода никогда не входила в ОДН, — приводит агентство слова собеседника.

По словам Красникова, в ОДН за сточные воды включена плата не за дождь, а за канализацию, а причиной неправильной интерпретации услуги стала некомпетентность сотрудников водоканала.

— Нам непонятно, как работник, который заявил, что это платежи за дождь, оказался на своей должности и что он делает в сфере ЖКХ, — подчеркнул Красников, отметив, что инспекция разберётся в этом вопросе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что с мая 2018 года управляющие компании города Кунгура в Пермском крае стали взимать с жителей плату за сточные, в том числе и дождевые воды. Региональное правительство опровергло эту информацию.