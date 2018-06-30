В светской тусовке заявили, что Ксения Собчак ждёт второго ребёнка

Слухи о беременности телеведущей Ксении Собчак подтвердила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина. На вопрос о том, ждет ли ведущая второго ребенка, Мишина ответила "Да", сообщает "Дни.ру".

Вопросы вызвал наряд Собчак на мероприятии. Дело в том, что она приехала в очень свободном платье.

После этого у подписчиков Мишиной сразу появились вопросы. Комментариев от самой ведущей пока нет.

Отметим, что в 2016 году у Собчак и актера Максима Виторгана родился сын Платон. Ксения рассказала, что для нее очень тяжело уезжать от мальчика в командировки.