В Минобороны рассказали, когда первая партия серийных Су-57 поступит в войска

Самолёт способен поражать наземные, надводные цели с преодолением систем ПВО противника.

Ожидается, что первая партия серийных самолётов Су-57 поступит в российские войска в 2019 году. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

В комментарии журналистам он уточнил, что на сегодняшний день всё готово к заключению контракта на поставку двух самолётов Су-57. Также были подтверждены заданные характеристики.

Ранее сообщалось, что первый контракт на поставку 12 истребителей Су-57 уже заключён и судно проходит испытания с двигателем второго этапа.

Напомним, гособоронзаказ российского многоцелевого истребителя пятого поколения выполняет Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина.