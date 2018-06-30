Появилось видео взрыва ракеты при запуске в Японии

По словам президента компании Такахиро Инагавы, агрегат мог упасть из-за проблем с двигателем.

В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты МОМО космической компании Interstellar Technologies в Японии.

Агрегат поднялся на несколько метров, но затем из двигателя пошёл чёрный дым. Затем ракета упала и взорвалась, залив топливом всю пусковую платформу. Никто из сотрудников не пострадал, так как управление происходило дистанционно.

Отметим, что разработчик сейчас занимается выяснением причин произошедшего. По словам президента компании Interstellar Technologies Такахиро Инагавы, взрыв мог произойти из-за проблем с двигателем.

Первый запуск МОМО, который провели летом 2017 года, тоже закончился неудачей. Тогда ракета рухнула в Тихий океан.