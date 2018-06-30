Над Севастополем пронёсся смерч — видео

Над Севастополем пронёсся смерч после утреннего ливня. По словам очевидцев, вихрь образовался в районе 35-й береговой батареи.
Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Накануне представители регионального МЧС предупредили местных жителей об ухудшении погоды. Опасность, как отмечалось, сохраняется вплоть до 1 июля.
Спасатели напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности. Также они отметили, что усиление ветра может спровоцировать обрыв проводов на линиях электропередачи и падение деревьев.
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