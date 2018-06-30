СМИ: Меркель планирует "выселить" нелегальных мигрантов в спеццентры

Также немецкий канцлер намерена усилить проверки в пограничных районах, чтобы выявлять незарегистрированных в Германии беженцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует поселить мигрантов, которые зарегистрированы в других странах ЕС в специальных "сборочных центрах". Об этом сообщает агентство DPA.

Такая мера обсуждалась на саммите Евросоюза, посвящённом вопросам ограничения миграции. Меркель поддержали ка минимум 14 европейских стран, выразив готовность участвовать в усилиях по скорейшему возвращению беженцев в страны, где они были зарегистрированы.

По данным агентства, среди них есть как противники — Венгрия, Польша и Чехия, — так и сторонники миграционной политики немецкого канцлера — Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Швеция и Эстония.

Стоит отметить, что попавшие в сборочные центры мигранты не смогут покидать отведённую им территорию проживания.

Ранее СМИ обвинили Ангелу Меркель в "разрушении Евросоюза". Причиной тому послужила именно неугодная другим европейским государствам и политической элите Берлина миграционная политика канцлера.