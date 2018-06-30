Черчесов: Сборная Испании играет в понятный для нашей команды футбол

Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов заявил, что знает, чего ожидать от команды Испании накануне матча 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу.

— Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него непросто находить варианты, но мы постараемся, — приводит слова Черчесова пресс-служба ФИФА.

По мнению российского тренера, сборная Испании изменилась при новом наставнике — Фернандо Йерро, сменившем на этом посту Хулена Лопетеги накануне чемпионата мира.

— Мы играли против команды под руководством Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но испанская сборная теперь играет иначе, — сказал Черчесов.

Сборная РФ играла с Испанией в ноябре 2017 года на арене в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась вничью со счётом 3:3.

Матч 1/8 ЧМ Испания — Россия пройдёт 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Начало в 17:00 по московскому времени.