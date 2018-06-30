"Обречён на неудачу". В Крыму оценили план Кравчука по возврату полуострова

По мнению Полонского, заявления украинских властей больше походят на заигрывание с запрещённой в России организацией "Меджлис крымско-татарского народа".

Спекуляции украинских политиков на межнациональных отношениях в Крыму и российском статусе полуострова заранее обречены на неудачу. Такое мнение выразил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в комментарии РИА "Новости".

— Попытки делать какие-то популистские заявления, заигрывать с отдельно взятыми представителями каких-то народов, населяющих Крым, обречены заранее на неудачу, — сказал Полонский.

По его мнению, воспринимать такие заявления украинских политиков не стоит, так как это "их внутренняя кухня, на которой они пытаются сварить суп, который у них не получается".

Полонский также отметил, что слова Кравчука походят на заигрывание с представителями признанной экстремистской и запрещённой в России организации "Меджлис крымско-татарского народа".

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что вернуть Крым в состав Украины помогло бы предоставление полуострову статуса национальной автономии и назначение крымских татар субъектом власти.