Владимир Путин дал поручения по защите бизнеса от коррупционеров

Президент РФ Владимир Путин в рамках Национального плана по противодействию коррупции потребовал разработать меры по защите бизнеса от злоупотреблений чиновников и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.
Подготовкой предложений будет заниматься Генеральная прокуратура совместно с Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности, Федеральной службой судебных приставов и Федеральной таможенной службой.
Получила поручения Владимира Путина и организация предпринимателей — ей необходимо будет проводить "ежегодные всероссийские акции, направленные на внедрение в сферу бизнеса антикоррупционных стандартов, процедур внутреннего контроля и этических норм".
Напомним, президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы.
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