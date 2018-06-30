"Не сегодня, милый". Учёные рассказали, когда лучше соглашаться на секс

По мнению исследователей, женщине нужно потянуть время и не вступать в интимную связь при первой же встрече.

Британские экономисты выяснили, на каком по счёту свидании стоит согласиться на секс с мужчиной, чтобы у отношений было будущее.

С помощью математического анализа исследователи выяснили, что женщине нужно потянуть время и не соглашаться на интим на первом же свидании. По мнению учёных, если женщина настроена на серьёзные и долгие отношения, то ей лучше не спешить с ночью страсти.

Исследователи также считают, что положительные мужчины склонны к ухаживаниям, поэтому если партнёр готов на три-пять платонических свиданий, то это хороший знак для отношений.