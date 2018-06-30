В Мозамбике завершили обследование "затерянного мира Конан Дойла"

Самой ценной находкой из ранее никому неизвестного леса на вершине горы стал ряд новых видов бабочек.

Первая научная экспедиция завершила обследование в "затерянном мире", найденном в Мозамбике. Речь идёт о раскинувшемся на горе тропическом лесе, сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, участникам экспедиции, в числе которых были и альпинисты, удалось добраться до леса. Для этого им пришлось преодолеть почти вертикальный 125-метровый склон.

На вершине горы исследователи обнаружили никем не тронутый, первозданный влажный тропический лес. Самой ценной находкой стал ряд новых видов бабочек, раннее неизвестных науке.

О других деталях экспедиции не сообщается, а отчёт о "находках" будет представлен не ранее чем через два месяца.

Стоит отметить, что мозамбикский "затерянный мир" обнаружил британский исследователь Джулиан Бейлисс в 2012 году. В своих отчётах он сравнил его с описанием лесополосы в одноимённом романе Артура Конан Дойла — с обширным горным массивом и кратером вулкана, окружёнными саванной.

Опросив местных жителей, он убедился, что о лесе ранее никому не было известно, так же как и о его обитателях. С того момента учёный начал заниматься подготовкой экспедиции, пригласив в неё экспертов из пяти стран мира — Бразилии, Великобритании, Мозамбика, Свазиленда и ЮАР.