Очереди на границе. В Крыму увеличился поток туристов с Украины

В парламенте республики считают, что в 2018 году полуостров посетит около миллиона украинских граждан.

Глава Комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что поток туристов с Украины на полуостров растёт, сообщает РИА "Новости".

— Крым входит в пик высокого летнего сезона. Каждый день растёт число приезжающих в Крым туристов, в том числе с Украины, на отдых, лечение и оздоровление, — сообщил Черняк.

По словам Черняка, курорты полуострова становятся всё более востребованными.

— Сейчас с украинской стороны наблюдаются многочасовые очереди (на границе), и связаны они с резким увеличением граждан Украины, которые хотят отдохнуть в Крыму, — добавил глава Комитета по туризму.

По его мнению, в 2018 году полуостров посетит около миллиона туристов с Украины.