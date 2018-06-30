Франция с пенальти забила первый мяч плей-офф ЧМ-2018 в ворота Аргентины

На 13-й минуте матча 1/8 финала Франция — Аргентина в Казани Антуан Гризманн с пенальти открыл счёт. Он развёл по углам вратаря Франко Армани и мяч, пробив в левый угол.

В одиночку 11-метровый удар заработал Килиан Мбаппе, пробежав около 50 метров со своей половины поля. Уже в штрафной его толкнул в спину защитник Маркос Рохо, забивший в групповом турнире решающий для аргентинцев мяч, принёсший путёвку в плей-офф.

Победитель матча выйдет на победителя пары Уругвай — Португалия.

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