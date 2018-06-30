Суд признал право Польши требовать от России снижения цен на газ

Стокгольмский арбитраж в предварительном решении постановил, что польская энергетическая компания PGNiG имеет право требовать от "Газпрома" снижения цены на газ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Суд, как сказано в сообщении, признал аргументы PGNiG и постановил, что имеется предпосылка, дающая право требовать снижения цены.

Польская компания ожидает, что цена на газ будет снижена до уровня рынка на более позднем этапе разбирательства.

Как отметили в компании, цена предоставленного "Газпромом" контракта значительно превышала цены на европейских рынках.

Стоит напомнить, что речь идёт о контракте, подписанном в 1996 году и действующем до 2022-го. Он подразумевает поставку в Польшу 10 миллиардов кубометров газа в год.