ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения на матчах ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) прекратила сотрудничество с Диего Марадоной в связи с его поведением на чемпионате мира в России. Марадона сотрудничал с ФИФА в качестве посла организации. Об этом сообщает перуанское издание Diario Correo.

Марадона наблюдал за матчем Аргентина — Нигерия из VIP-ложи стадиона на Крестовском острове в Петербурге 26 июня, и во время трансляции камеры нередко показывали его бурные эмоции и реакции. Так, после второго гола аргентинцев легендарный футболист позволил себе неприличные жесты.

Ранее в СМИ появились данные, что Марадона получает от ФИФА 10 тысяч фунтов каждый день во время исполнения своих обязанностей по линии организации на ЧМ в России. Кроме того, ему оплачивают переезды, размещение и прочие расходы.

По данным издания, после прекращения сотрудничества организация перестанет осуществлять выплаты Марадоне.

Ранее Диего Марадона назвал самого талантливого футболиста в истории.