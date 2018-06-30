Трамп заявил, что Саудовская Аравия готова увеличить нефтедобычу

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Трамп заявил, что Саудовская Аравия готова увеличить нефтедобычу

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Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд согласен с предложением увеличить нефтедобычу до двух миллионов баррелей.

— Только что поговорил с королём Саудовской Аравии Салманом и объяснил ему, что из-за беспорядков и нарушений в Иране и Венесуэле я прошу увеличить добычу нефти, возможно, до двух двух миллионов баррелей, чтобы компенсировать разницу... Он согласен! — заявил американский лидер.

Напомним, ранее страны ОПЕК+ утвердили увеличение добычи нефти во второй половине 2018 года на один миллион баррелей в сутки. При этом остаётся вероятность того, что данная цифра может быть пересмотрена уже в сентябре.

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