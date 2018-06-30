Ди Мария ударом с 30 метров в "девятку" сравнял счёт в матче с Францией

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Ди Мария ударом с 30 метров в "девятку" сравнял счёт в матче с Францией

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

После практически провального тайма, в котором французы открыли счёт в начале и имели ещё два хороших момента, аргентинцы чудом умудрились вернуться в игру.

На 41-й минуте в ходе очередной длительной позиционной атаки в опорной зоне сборной Франции появилась пустота, которую увидел Эвер Банега. Он покатил мяч на неожиданно оказавшего в центре поля Анхеля Ди Марию. Полузащитник французского ПСЖ издали сквозь защитников ударил в правую "девятку".

Победитель матча выйдет на победителя пары Уругвай — Португалия.

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