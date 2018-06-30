Собянин пообещал учесть наказы москвичей в предвыборной программе

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Собянин пообещал учесть наказы москвичей в предвыборной программе

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Сергей Собянин. Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов

Градоначальник пообещал исполнить часть из трёх тысяч пожеланий до конца выборов, оставшиеся — после.

Все наказы и пожелания москвичей, собранные волонтёрами, будут учтены в предвыборной программе и реализованы в рамках городских проектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы обязательно должны не потерять ни одного предложения, ни одного наказа, учесть их в наших общегородских программах при работе в каждом районе, в каждом дворе, — сказал Собянин, посещая свой избирательный штаб в субботу.

Стоит отметить, что волонтёры к выборам собирали пожелания москвичей, обращённые к кандидату. Наиболее популярными из них оказались вопросы о развитии транспорта, экологии и медицины.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут ‪‪9 сентября‬‬. Мосгоризбирком 4 июня начал приём документов для выдвижения кандидатов. Собянин подал документы для выдвижения его кандидатом в мэры Москвы как самовыдвиженец.

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