В Пермском крае уволили сотрудника водоканала, заявившего о "налоге на дождь"

Сотрудник водоканала города Кунгура Пермского края уволен после того, как сообщил местным жителям о введении "налога на дождь" в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника зампреда правительства края Андрея Красникова.

— Некомпетентный сотрудник водоканала зачем-то сообщил жителям, что это (плата) не за канализацию, а за дождевую воду: естественно, возникла эта ситуация. Сотрудник уже уволен, это был начальник отдела водоканала, который не знает, что (платёж) входит в состав общедомовых нужд (ОДН) и тарифа, что они предъявляют населению, — рассказал советник.

Он уточнил, что в расчёты действительно включили такую плату, но за водоотведение, то есть канализацию.

— Платежи выставили в соответствии с законом, но это не за дождевую воду, никогда дождевая вода не входила в ОДН, входит только в водоотведение, то есть канализационные стоки, — подчеркнул представитель правительства края.

Напомним, ранее появилась информация о том, что с мая 2018 года управляющие компании города Кунгура в Пермском крае стали взимать с жителей плату за сточные, в том числе дождевые, воды. Региональное правительство опровергло эту информацию, а также пообещало проверить водоканал.