Шесть пассажиров севшего на мель теплохода попали в больницу в Якутии

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Шесть пассажиров севшего на мель теплохода попали в больницу в Якутии

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова 

Шесть человек госпитализировали в Якутии после того, как теплоход "Ракета-269" сел на мель 30 июня на реке Лене. Об этом сообщили сотрудники министерства здравоохранения республики. Среди пострадавших, как сообщается, трёхлетний ребёнок.

— Министерство здравоохранения контролирует состояние пострадавших, — сказали специалисты, отметив, что в тяжелом состоянии никого нет.

Ранее Лайф сообщал, что на борту теплохода находилось 55 пассажиров и четыре члена экипажа. Судно следовало по реке Лене по маршруту Сангар — Якутск.

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