Под Красноярском горит заповедник "Тунгусский"

Почти 50 авиапожарных привлечены для тушения загоревшегося заповедника "Тунгусский" в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба федеральной авиалесохраны.

Известно, что сегодня, 30 июня в труднодоступной местности заповедника вспыхнуло сразу два пожара на территории в 1035 гектаров.

При этом ещё 45 пожаров пытаются потушить в крае. За последние сутки огонь распространился на 16,3 тысячи гектаров.

Напомним, в связи с лесными пожарами в регионе с 22 июня действует режим ЧС. На распространение огня негативно влияют и погодные условия. Так, в воскресенье и понедельник на большей части территории края прогнозируется высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность в лесах.