Франция и Аргентина забили четыре гола за 20 минут в 1/8 финала ЧМ-2018

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Франция и Аргентина забили четыре гола за 20 минут в 1/8 финала ЧМ-2018

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Вице-чемпионы Европы и вице-чемпионы мира выдали невероятное начало второго тайма после первой половины, которая завершилась со счётом 1:1.

На 47-й минуте Аргентину вывел вперёд Габриэль Меркадо.

<p>Фото: РИА Новости / Максим Богодвид</p>

Однако уже на 58-й минуте фантастическим ударом в "девятку" с лёта сравнял счёт Бенжамен Павар.

<p>Фото: РИА Новости / Максим Богодвид</p>

Уже через несколько минут снова вывел французов вперёд Килиан Мбаппе.

<p>Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович</p>

А на 68-й минуте Мбаппе удвоил преимущество "трёхцветных".

<p>Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович</p>

Победитель матча выйдет на победителя пары Уругвай — Португалия.

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