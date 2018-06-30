Франция и Аргентина забили четыре гола за 20 минут в 1/8 финала ЧМ-2018

Вице-чемпионы Европы и вице-чемпионы мира выдали невероятное начало второго тайма после первой половины, которая завершилась со счётом 1:1.
На 47-й минуте Аргентину вывел вперёд Габриэль Меркадо.
Однако уже на 58-й минуте фантастическим ударом в "девятку" с лёта сравнял счёт Бенжамен Павар.
Уже через несколько минут снова вывел французов вперёд Килиан Мбаппе.
А на 68-й минуте Мбаппе удвоил преимущество "трёхцветных".
Победитель матча выйдет на победителя пары Уругвай — Португалия.
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