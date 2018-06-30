Задержан аспирант, который ударил ножом преподавателя Бауманки

​​Напавший на преподавателя МГТУ им. Баумана Александра Дмитриева задержан, сейчас даёт показания, сообщает телеграм-канал "112". Как предполагается, это 26-летний аспирант из Казахстана Жаслан Кудайбергенов.

Мотивом, как отмечается, стала личная неприязнь. Кудайбергенова выгнали из аспирантуры по вине 28-летнего педагога. Тогда молодой человек дождался своего оппонента и напал.

Ранее Лайф сообщал, что преподавателю удалось вырваться и позвать на помощь. Его доставили в больницу и провели операцию, однако состояние пострадавшего до сих пор тяжёлое.