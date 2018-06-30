Саакашвили планирует вернуться в Грузию

При этом политик ещё раз заверил, что не собирается баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в лидеры Украины.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в республику к президентским выборам, которые состоятся этой осенью.

— Я вернусь, я думаю, к президентским выборам этой осенью, которые (экс-премьер Грузии Бидзина. — Прим. ред.) Иванишвили, я уверен, проиграет, — заявил политик в интервью RTVi.

Также Саакашвили пояснил, что не имеет никого отношения к избиению Валерия Гелашвили.

— Я имею отношение к убийству или избиению такое же, как к убийству Кеннеди или к удару топором по голове Троцкого, — заключил политик.

Ранее суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы. Политика признали виновным в причастности к нападению в 2005 году на депутата парламента Валерия Гелашвили.