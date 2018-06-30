На Украине анонсировали создание "мощнейшей" крылатой ракеты

По словам главы украинского Центра исследований армии, уже проведены "довольно успешные" стрельбы и "всё продвигается к государственным испытаниям" ПКР.

Украина уже в 2019 году может создать "мощнейшую" противокорабельную крылатую ракету (ПКР). Об этом заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Как заявил Бадрак в интервью изданию "Апостроф", анонсированное мобильное наземное устройство будет использоваться для береговой охраны.

Украинский эксперт пояснил, что ПКР сможет поражать "любые цели" на расстоянии 280–300 километров и, вероятно, станет "психологическим фактором" воздействия на Россию.

При этом он признал, что Киев всегда был слабым в море, так как военно-морские силы финансировались по остаточному принципу.