Литовский депутат обратился в госинспекцию из-за мультфильма на русском языке

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Литовский депутат обратился в госинспекцию из-за мультфильма на русском языке

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Кадр мультфильма “Два хвоста”.  / © Кинопоиск

Парламентарий заявил, что картины в оригинале, без субтитров, нарушают законодательство.

Член фракции литовского парламента "Союз отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас обратился в Госинспекцию по языку из-за показа в кинотеатрах мультфильма "Два хвоста" на русском без субтитров, сообщает издание Delfi.

— Я обратился в инспекцию, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия сети кинотеатров Forum Cinemas и информировала о принятых решениях, — сказал Касчюнас.

По словам парламентария, такой показ мультфильма нарушает литовское законодательство.

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