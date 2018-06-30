В Кишинёве застрелили сына бывшего посла Молдавии в России

В Кишинёве убит сын бывшего посла Молдавии в России Анатолия Цэрану 30-летний Теодор, передают СМИ. По предварительным данным, у него возник конфликт с другим мужчиной, который закончился стрельбой.

На теле погибшего были обнаружены три огнестрельных ранения.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Дома у 32-летнего мужчины был найден железный сейф с оружием, среди которого был пистолет Glock 19-го калибра 9x19 мм, длинноствольное ружьё CZ-858 калибра 7,62x39 мм, а также пистолет Макарова калибра 9x18 мм.

Добавим, что у стрелка было законное разрешение и на пистолет CZ P-10C, из которого был застрелен сын дипломата.