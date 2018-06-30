WhatsApp запустил аналог каналов Telegram

Активировать новую функцию могут пользователи по всему миру, у которых установлена последняя версия мессенджера.

В WhatsApp появилась функция, аналогичная той, что уже действует в Telegram, — возможность создавать группы, где сообщения может публиковать только её администратор.

— Пользователи уже используют группы для получения важной информации — например, педагоги отправляют родителям учеников новости об учебном процессе, некоммерческие организации и региональные центры рассказывают о своей работе. С новой функциональностью делать это будет проще, — говорится в официальном блоге мессенджера.

Известно, что новая возможность получила название Broadcast Only. Для того чтобы активировать её, необходимо зайти в "Настройки группы" и в пункте "Отправить сообщения" выбрать графу "Только администраторы".