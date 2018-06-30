Захар Прилепин объяснил слова главы ДНР о миротворцах

Писатель подчеркнул, что Киеву не дадут "всех зачистить, всех убить", и отметил, что украинская сторона ведёт себя "провокативно".

Писатель Захар Прилепин заявил, что западные страны не допустят угрозы жизни своих представителей, а также не станут потворствовать украинской стороне, понимая его истинные цели и намерения. Как он отметил в эфире НСН, "у Киева там одна позиция — всё зачистить и всех убить". При этом Прилепин подчеркнул, что им никто не даст этого сделать. Так он прокомментировал слова Александра Захарченко о том, что в Донбассе миротворцев ООН воспримут как врагов, если они войдут в зону конфликта без согласия самих жителей ДНР.

— А Украина просто ведёт себя провокативно. Они прекрасно отдают себе отчёт, что у них всё меньше и меньше шансов. Сами они боятся, как выяснилось, до такой степени, что даже позиции свои оставили, — пояснил Прилепин.

По его словам, для плодотворного мирного урегулирования конфликта нужно вернуться к формату минских соглашений. Кроме того, в случае принятия решения о миротворцах, нужно советоваться с самими жителями республик.

— И вообще, это нарушение минских соглашений. Но всё реалистично, мы вообще за мир и дружбу народов. Пусть они не с одной стороной договариваются, а с обеими. Киев же нас не признаёт даже участниками переговорного процесса. Хотя вся Европа и минские соглашения признают, — отметил он.