Сборная РФ стала чемпионом мира по футболу среди болельщиков

Команда болельщиков сборной РФ по футболу одержала победу в неофициальном чемпионате мира под названием "Футбол объединяет", проходившем с 29-го по 30 июня в Санкт-Петербурге. В финале российские фанаты обыграли алжирцев со счётом 3:1.

Матчи состоялись на трёх полях питерского стадиона "Динамо". В них могли принять участие игроки в возрасте от 25 лет, которые ранее не занимались профессионально этим видом спорта. Игры проходили в формате "8 на 8", в два тайма по 20 минут.

Турнир был организован при поддержке Российского футбольного союза и клуба болельщиков Russia Unites. В соревновании участвовало 15 команд.