Роналду ещё в игре! Уругвай и Португалия объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ

Команда Оскара Табареса начнёт игру в Сочи в следующем составе:
Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Бентанкур, Торрейра, Нандес, Суарес, Кавани.
Чемпионы Европы под руководством Фернанду Сантуша с первых минут будут представлены следующими игроками: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, Вильям Карвалью, Мариу, Адриен Силва, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Гедеш.
Лайф будет вести текстовую трансляцию матча. Начало игры — в 21:00 по московскому времени.
Напомним, Уругвай занял первое место в группе А благодаря победе над Россией в третьем туре (3:0).
Победитель матча выйдет в 1/4 финала на Францию, которая в матче-триллере победила Аргентину.
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