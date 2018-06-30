Роналду ещё в игре! Уругвай и Португалия объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ

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Роналду ещё в игре! Уругвай и Португалия объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ

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Крииштиану Роналду на тренировке перед матчем в подмосковном Кратово. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Команда Оскара Табареса начнёт игру в Сочи в следующем составе:

Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Бентанкур, Торрейра, Нандес, Суарес, Кавани.

Чемпионы Европы под руководством Фернанду Сантуша с первых минут будут представлены следующими игроками: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, Вильям Карвалью, Мариу, Адриен Силва, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Гедеш.

Лайф будет вести текстовую трансляцию матча. Начало игры — в 21:00 по московскому времени.

Напомним, Уругвай занял первое место в группе А благодаря победе над Россией в третьем туре (3:0).

Победитель матча выйдет в 1/4 финала на Францию, которая в матче-триллере победила Аргентину.

Все новости чемпионата мира читайте на странице Лайфа #ЧМ2018.

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