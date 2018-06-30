Шесть станций Большой кольцевой линии планируют открыть в 2021 году

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Шесть станций Большой кольцевой линии планируют открыть в 2021 году

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с шестью станциями могут запустить в 2021 году. Об этом сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что на этом участке БКЛ расположены станции "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".

Напомним, в конце декабря москвичи выбрали название для строящегося третьего пересадочного контура. На Большой кольцевой линии будет 31 станция. Ранее столичные власти сообщали, что строительство будет завершено к 2021 году.

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