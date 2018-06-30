В Москве построят десять новых отделов полиции

В Москве будут построены ещё десять зданий для районных отделов полиции, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового отдела МВД по району Гольяново.
Глава московской администрации также поздравил правоохранителей с новосельем.
— Надеюсь, вам будет здесь более комфортно работать и более эффективно выполнять свои функции, которые на вас возложены, — отметил Собянин.
Мэр добавил, что более 60 зданий райотделов полиции были отремонтированы в столице за последние несколько лет.
— В ближайшие годы мы построим ещё десяток новых зданий районных отделов внутренних дел, — пообещал градоначальник.
Всего власти Москвы в 2018 году планируют закончить строительство пяти зданий ОВД и провести капремонт ещё девяти.
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