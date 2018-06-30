В Москве построят десять новых отделов полиции

За последние несколько лет в столице был проведён капитальный ремонт более 600 райотделов.

В Москве будут построены ещё десять зданий для районных отделов полиции, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового отдела МВД по району Гольяново.

Глава московской администрации также поздравил правоохранителей с новосельем.

— Надеюсь, вам будет здесь более комфортно работать и более эффективно выполнять свои функции, которые на вас возложены, — отметил Собянин.

Мэр добавил, что более 60 зданий райотделов полиции были отремонтированы в столице за последние несколько лет.

— В ближайшие годы мы построим ещё десяток новых зданий районных отделов внутренних дел, — пообещал градоначальник.

Всего власти Москвы в 2018 году планируют закончить строительство пяти зданий ОВД и провести капремонт ещё девяти.