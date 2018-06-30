"Уралсиб" заблокирует зарплатные карты Visa и Mastercard бюджетников

Банк "Уралсиб" предупредил своих клиентов из числа бюджетников и студентов, что с 1 июля заблокирует карты международных платёжных систем Visa и Mastercard, на которые они получают зарплаты и стипендии. Об этом говорится на официальном сайте кредитной организации.

В "Уралсибе" уточнили, что такие меры будут приняты в связи с введением закона, согласно которому отчисления всем бюджетникам должны перечисляться на карту "Мир".

Также сообщается, что на замену для бюджетников уже выпущены карты "Мир". Для того чтобы их получить, необходимо обратиться в одно из отделений банка.

Напомним, с 1 июля вступают в силу поправки к закону "О национальной платёжной системе". В законе содержится требование перечислять госслужащим, бюджетникам и студентам денежные отчисления только на карту национальной платёжной системы "Мир".