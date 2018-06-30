СМИ: Главного тренера сборной Аргентины уволят после поражения в 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли будет отправлен в отставку после того, как команда потерпела поражение от французов в матче 1/8 финала ЧМ, пишет Express.
Отметим, что руководство Аргентинской федерации футбола решило прекратить сотрудничество с Сампаоли ещё во время группового этапа мундиаля, в матчах которого сборная страны сыграла вничью с Исландией, уступила хорватам и обыграла нигерийцев.
Напомним, футболисты сборной Франции победили команду Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира и стали первыми четвертьфиналистами турнира в России.
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