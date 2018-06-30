СМИ: Главного тренера сборной Аргентины уволят после поражения в 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли будет отправлен в отставку после того, как команда потерпела поражение от французов в матче 1/8 финала ЧМ, пишет Express.

Отметим, что руководство Аргентинской федерации футбола решило прекратить сотрудничество с Сампаоли ещё во время группового этапа мундиаля, в матчах которого сборная страны сыграла вничью с Исландией, уступила хорватам и обыграла нигерийцев.

Напомним, футболисты сборной Франции победили команду Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира и стали первыми четвертьфиналистами турнира в России.