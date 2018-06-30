В ДНР сообщили о готовности к "хлебному перемирию" с 1 июля

Военнослужащие Донецкой Народной Республики заявили о полной готовности к соблюдению "хлебного перемирия", сообщает ДАН со ссылкой на руководителя пресс-службы оперативного командования республики Даниила Безсонова.

— Была достигнута договорённость о начале "хлебного перемирия" с 1 июля 2018 года. Заверяем со своей стороны о полной готовности к соблюдению этого решения, — сказал Безсонов.

Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о перемирии в регионе с 1 июля.