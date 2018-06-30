Ломал деревья и топил улицы. Как Москва встретила тропический ураган

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Ломал деревья и топил улицы. Как Москва встретила тропический ураган

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Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

К счастью, о пострадавших в результате разгула стихии не сообщалось, хотя порывы ветра достигали 12–20 м/с.

В Москве и Подмосковье сегодня, 30 июня, разбушевался ливень с грозой и сильными порывами ветра. Рассказываем, как это было.

Перед стихией в столице было очень жарко и душно. Небо заволокло тучами в считаные минуты, и на московские улицы упали первые капли дождя.

На столицу и область обрушились шквалистый ветер, дождь, молнии и гроза. В городе было объявлено штормовое предупреждение.

Некоторые кадры были больше похожи на начало какого-то фильма ужасов, чем на подмосковный вечер субботы.

Публикация от @e.f.a.n.o.v.a

Издалека, как и вблизи, грозовые тучи выглядели впечатляюще.

В результате улицы Москвы и Подмосковья очень быстро оказались под толщей воды, а многие деревья были вырваны с корнем.

Концу непродолжительного, но такого сильного ливня обрадовались даже братья наши меньшие.

хихих

Публикация от Mommy-li (@gorbacheva_li)

Отметим, что жёлтый уровень погодной опасности продлён в столице до завтра, 1 июля. МЧС предупредило жителей и гостей Москвы и Подмосковья о штормовом ветре, грозе, граде и ливне.

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