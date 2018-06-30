Ломал деревья и топил улицы. Как Москва встретила тропический ураган

В Москве и Подмосковье сегодня, 30 июня, разбушевался ливень с грозой и сильными порывами ветра. Рассказываем, как это было.
Перед стихией в столице было очень жарко и душно. Небо заволокло тучами в считаные минуты, и на московские улицы упали первые капли дождя.
На столицу и область обрушились шквалистый ветер, дождь, молнии и гроза. В городе было объявлено штормовое предупреждение.
Некоторые кадры были больше похожи на начало какого-то фильма ужасов, чем на подмосковный вечер субботы.
Издалека, как и вблизи, грозовые тучи выглядели впечатляюще.
В результате улицы Москвы и Подмосковья очень быстро оказались под толщей воды, а многие деревья были вырваны с корнем.
Концу непродолжительного, но такого сильного ливня обрадовались даже братья наши меньшие.
Отметим, что жёлтый уровень погодной опасности продлён в столице до завтра, 1 июля. МЧС предупредило жителей и гостей Москвы и Подмосковья о штормовом ветре, грозе, граде и ливне.
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