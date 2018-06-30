Ломал деревья и топил улицы. Как Москва встретила тропический ураган

К счастью, о пострадавших в результате разгула стихии не сообщалось, хотя порывы ветра достигали 12–20 м/с.

В Москве и Подмосковье сегодня, 30 июня, разбушевался ливень с грозой и сильными порывами ветра. Рассказываем, как это было.

Публикация от Мария (@mariamaha) 30 Июн 2018 в 5:41 PDT

Перед стихией в столице было очень жарко и душно. Небо заволокло тучами в считаные минуты, и на московские улицы упали первые капли дождя.

Публикация от Life | Новости (@lifenews_ru) 30 Июн 2018 в 8:13 PDT

На столицу и область обрушились шквалистый ветер, дождь, молнии и гроза. В городе было объявлено штормовое предупреждение.

Публикация от Артем Дрожжилов (@artem_drozhzhilov) 30 Июн 2018 в 6:19 PDT

Публикация от Алеся Оськина SaKuRa (@a_sakura_a) 30 Июн 2018 в 8:57 PDT

Некоторые кадры были больше похожи на начало какого-то фильма ужасов, чем на подмосковный вечер субботы.

Публикация от @e.f.a.n.o.v.a 30 Июн 2018 в 6:51 PDT

Издалека, как и вблизи, грозовые тучи выглядели впечатляюще.

Публикация от Alexey Konovalov (@leshka942009) 30 Июн 2018 в 11:17 PDT

В результате улицы Москвы и Подмосковья очень быстро оказались под толщей воды, а многие деревья были вырваны с корнем.

Публикация от Артем Дрожжилов (@artem_drozhzhilov) 30 Июн 2018 в 7:25 PDT

Публикация от Olga (@nordicglogg) 30 Июн 2018 в 7:23 PDT

Публикация от Митино, Москва (@pro_mitino) 30 Июн 2018 в 6:54 PDT

Публикация от Veronika Bezuglova (@beznorki) 30 Июн 2018 в 9:16 PDT

Концу непродолжительного, но такого сильного ливня обрадовались даже братья наши меньшие.

хихих Публикация от Mommy-li (@gorbacheva_li) 30 Июн 2018 в 11:02 PDT

Отметим, что жёлтый уровень погодной опасности продлён в столице до завтра, 1 июля. МЧС предупредило жителей и гостей Москвы и Подмосковья о штормовом ветре, грозе, граде и ливне.