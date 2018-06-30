МЧС предупредило о дожде и шквалистом ветре в Москве 1 июля

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МЧС предупредило о дожде и шквалистом ветре в Москве 1 июля

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В столице ожидаются ливень, гроза, град, местами шквалистые порывы ветра до 17–22 метров в секунду.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ опубликовало на своём сайте экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве 1 июля, в воскресенье.

— Ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17–22 метров в секунду, — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, ранее специалисты Гидрометцентра России продлили на 1 июля в Москве и области жёлтый уровень погодной опасности.

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