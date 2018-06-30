МЧС предупредило о дожде и шквалистом ветре в Москве 1 июля

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ опубликовало на своём сайте экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве 1 июля, в воскресенье.
— Ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17–22 метров в секунду, — отмечается в сообщении ведомства.
Напомним, ранее специалисты Гидрометцентра России продлили на 1 июля в Москве и области жёлтый уровень погодной опасности.
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