В Магнитогорске малыш выпал из машины на полном ходу и выжил — видео

В Магнитогорске малолетний ребёнок на ходу выпал из машины на проезжую часть. Об этом сообщает Mash, публикуя видео инцидента.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на перекрёстке Ленина — Завенягина в 14:00 по местному времени. Девочка приблизительно в возрасте трёх лет при повороте выпала из задней двери автомобиля "Рено-Логан".

Известно, что в результате случившегося ребёнок остался жив, получив лишь незначительные травмы и ушибы.

Так, как видно на кадрах ролика, движущийся на девочку автомобиль успел остановиться, а сама малышка тут же встала на ноги и начала оглядываться по сторонам.

О других обстоятельствах случившегося не сообщается.