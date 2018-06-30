В цинковых гробах. Власти ЛНР рассказали, как ВСУ вывозят оружие из Донбасса

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко заявил, что украинская Служба безопасности выявила каналы незаконной торговли оружием и боеприпасами в Донбассе.

Как отметил Марочко, этим занимались "преступники в погонах". По мнению представителя ЛНР, военные занимались отправкой оружия "из зоны проведения так называемой операции объединённых сил в цинковых ящиках, предназначенных для перевозки погибших военнослужащих".

Также подполковник рассказал, что командование пыталось уклониться от наказания за такие преступления.

— Случаи торговли оружием и боеприпасами нередки в подразделениях ВСУ. Оружие из зоны ООС рекой течёт в центральные, западные регионы Украины, а также в страны Восточной Европы, — добавил Марочко.