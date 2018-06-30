"Мужики вымерли!" Уральский дизайнер устроила скандал на "Давай поженимся"

Агрессивное поведение одной из претенденток на сердце бизнесмена понравилось ведущим, они пригласили её принять участие в шоу ещё раз.

Дизайнер из Екатеринбурга Ольга Городецкая приняла участие в телепередаче "Давай поженимся" и устроила скандал. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, эпатажную невесту не устроило, что жених — 34-летний владелец инвестиционной компании Дмитрий — пришёл на шоу в сопровождении бывших любовниц или, как выразилась сама претендентка на сердце бизнесмена, "двух багажей".

— Мужики в нашей жизни вымерли. Приходят на такие шоу ради хайпа и пиара, отчего такие шоу теряют свою суть, — пояснила Городецкая своё агрессивное поведение в комментарии изданию.

При этом она отметила, что считает свою реакцию на подобное поведение жениха "правильной и убедительной".

Стоит отметить, что после инцидента в эфире федерального канала дизайнера вновь пригласили на передачу, но теперь для того, чтобы подобрать ей подходящего жениха.