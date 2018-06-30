Порошенко надеется, что НАТО оценит "самопожертвование" Украины

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Порошенко надеется, что НАТО оценит "самопожертвование" Украины

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Фото: © Flickr/Atlantic Council

По его словам, Киев делает для безопасности в мире и регионе больше, чем другие партнёры по альянсу.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что НАТО должно оценить "самопожертвование" его страны в вопросе мировой и региональной безопасности". Об этом украинский лидер написал в "Фейсбуке".

— И этот наш вклад, наше самопожертвование должны быть надлежащим образом оценены альянсом. В этом вопросе нет и не может быть узконациональных интересов, — отметил Порошенко.

По его словам, сейчас для Украины главное — обеспечить вхождение страны в трансатлантическую систему безопасности.

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