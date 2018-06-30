Трамп поговорил по телефону с Трюдо на фоне введения Канадой торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
— Президент Дональд Трамп прошлым вечером провёл переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо. Обсуждались торговля и другие экономические вопросы, — приводит слова Сандерс телеканал CBC.
Другие подробности переговоров пока не приводятся.
Ранее стало известно о планах канадских властей ввести пошлины на ввоз ряда товаров из США на общую сумму 12,6 миллиарда долларов. Сообщалось, что таможенными сборами будут облагаться сталь, моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски и кленовый сироп.
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