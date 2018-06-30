Роналду уезжает вслед за Месси. Уругвай победил Португалию в 1/8 финала ЧМ

Сборная Уругвая благодаря дублю Эдинсона Кавани одержала победу над лучшей европейской командой — 2:1. Через несколько часов после вылета Лионеля Месси Россию покидает и Криштиану Роналду.

Чемпионы Европы после своей невыразительной игры с Ираном попали на победителя группы А — Уругвай. Наверняка они бы предпочли Россию и не надёжнейший коллектив Оскара Табареса, который ещё не пропускал на чемпионате мира. Да и сами россияне наверняка с большим удовольствием занялись бы закрытием Роналду, чем всей сборной Испании.

В итоге к упаковке чемоданов для Криштиану приступили двукратные чемпионы мира. И весьма эффективно.

Уже на седьмой минуте после великолепной комбинации вдвоём уничтожили оборону португальцев Кавани и Суарес. Эдинсон навесил на фланг Луису, тот вернул пас с процентами и отдал голевую передачу на партнёра. Тот в полёте головой переправил мяч в сетку.

После этого уругвайцы привычно стали играть надёжно, отдав мяч европейцам. Те целый тайм пытались придумать, как же им вернуться в борьбу за 1/4 финала, но Роналду голубые накрыли полностью, а помощи от остальных партнёров явно не хватало.

В итоге в начале второго тайма чемпионам Европы всё же удалось после комбинации в несколько касаний с участием КриРо заработать угловой. Стандарт на ЧМ в России — это минимум шанс на гол, а если его быстро разыграть — то тем более. В итоге Геррейро подал в штрафную, где в охоте за Роналду центральные защитники Годин и Хименес упустили Пепе. Тот головой установил равный счёт — 1:1.

А дальше в ход пошли личности. Уругвай, казалось, явно подсел и вот-вот поплывёт. Прямо, как любят выражаться некоторые комментаторы, по Чёрному морю.

Но у этой команды есть Кавани, а ещё — недооценённые Бентанкур и Лаксальт, про которых почему-то говорят не так много. Однако именно Бентанкур в одной из редких контратак выкатил мяч на Кавани, и тот в касание из-за штрафной положил его в угол.

Дальше Кавани из-за травмы ушёл. Да ещё как! Его вывел за поле сам Криштиану Роналду — повинуясь правилам "фейр-плей", а заодно и побыстрее возобновляя игру.

Последние минуты уругвайцам пришлось выстоять, играя на вынос и цепляясь за любые отскоки. Португальцы крепко-накрепко закрыли соперника в его штрафной, на подмогу Роналду даже выпустили Мануэла Фернандеша из "Локомотива", впервые на этом чемпионате.

Не помогло. Даже до ударов в створ дело не дошло, а общего давления для спасения ситуации не хватило. Отыгрываться для португальцев — занятие тяжёлое, на победном Евро обычно они уезжали со стадиона с победным счётом 1:0.

Теперь же Роналду сядет в автобус с другим настроением. И поедет в одном направлении с Месси. Наверное, вылет Португалии после триумфа на чемпионате Европы — не такая трагедия. Но потеря для чемпионата мира в России сопоставима.

Зато у нас остаётся Уругвай, который выходит на Францию. И при таком Оскаре Табаресе и таких нападающих до повторения великих 1930 и 1950 годов не так уж и далеко.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

Уругвай — Португалия — 2:1 (1:0).

Голы: Кавани, 7 (1:0), Пепе, 55 (1:1), Кавани, 62 (2:1).